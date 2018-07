Si autotassano e tagliano l'erba, ma per il parco abbandonato di via Erice chiedono decoro

Giochi rotti, luci “sfasciate”, abbandono delle istituzioni: sono queste le parole necessarie per raccontare il parco di via Erice, nella zona di San Biagio Platani nel quartiere Tor Bella Monaca. Una storia di degrado come altre dove a fare la differenza è la buona volontà di chi ci vive, di chi non si arrende a vedere un parco lasciato alla deriva”.

I cittadini si sono autotassati e hanno tagliato l'erba

“Ci siamo autotassati e abbiamo riparato il tagliaerba – ha spiegato un residente – sfalciando il prato del parco e rendendolo più decoroso”. In via Erice però l’erba alta non è l’unico disagio all’interno dell’area verde. I giochi sono stati rotti da tempo e mai riparati, le luci, rotte anch’esse, sono spente e il cancello di ingresso resta aperto anche di notte. “Abbiamo chiesto venga chiuso mezz’ora dopo il tramonto ma non abbiamo avuto nessuna risposta”, hanno continuato da via Erice. Intanto anche nelle adiacenze del parco le strisce pedonali sono “invisibili” e gli attraversamenti sono sempre più pericolosi.

La petizione per chiedere il ripristino del decoro

“Abbiamo avviato una raccolta firme – ha spiegato Emanuele Licopodio del comitato Rome Est – e supportiamo l’azione dei cittadini residenti del quartiere perché le istituzioni si assumano la responsabilità di intervenire in tempi brevi e restituire il decoro all’area”. Con la petizione i cittadini chiedono che il parco venga chiuso di notte, manutenzione e segnaletica orizzontale lungo la strada.