A Tor Bella Monaca arriva una pista di pattinaggio sul ghiaccio

Il luogo scelto è il parcheggio di via Parasacchi, proprio nei pressi del liceo Amaldi. Siamo a Tor Bella Monaca dove durante il prossimo mese di dicembre verrà installata una pista di pattinaggio sul ghiaccio. E dal Municipio Roma VI parte la chiamata: federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive affiliate a federazioni del Coni, associazioni, comitati, aggregazioni spontanee di cittadini, soggetti aventi finalità di lucro. Insomma tutti possono manifestare l’intenzione di gestire la pista di pattinaggio che sarà attiva nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre.

Non solo: la delibera n.49 del 18 settembre sancisce anche che l’affidatario del progetto ha la possibilità di proseguire in autonomia l’attività per parte del mese di gennaio del prossimo anno. L’obiettivo che il parlamentino di viale Cambellotti si propone di realizzare è quello di “Incentivare i giovani alla pratica sportiva”. Le domande per “manifestare interesse” al progetto finanziato per un importo di 30mila euro, possono essere inviate tramite posta certificata o consegnate a mano al protocollo municipale entro le ore 14 del giorno 10 ottobre.