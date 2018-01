Pavimento divelto al giardino Tufilli di Torre Angela

Non ha subito nessuna battuta di arresto il degrado al parco Tufilli di Torre Angela nel Municipio Roma VI delle Torri. Dormitorio di notte e bivacco di giorno, al Parco Tufilli è stato messo a segno un altro spiacevole “colpo”: è stata divelta parte della pavimentazione, in altre parole sono stati sradicati i mattoncini del percorso pedonale.

L'intervento da parte di un residente

E' stato un residente della zona a provvedere alla messa in sicurezza dell'area non appena avuta la notizia del "danno": “Sono stato avvisato dal figlio dell’ispettore scomparso a cui è dedicato il giardino – ha spiegato al nostro giornale Marzio Compagnoni, che è anche attivista di CasaPound – e sono venuto qui per capire come fare a mettere in sicurezza l'area in attesa di altri interventi". Ha aggiunto: "Ho usato del nastro per transennare la zona interessata e poi ho sistemato i mattoncini che erano stati divelti, lasciarli così sarebbe stato un pericolo per i bambini e gli anziani".

Aperto anche di notte, senza guardiania

Tante e le denunce e le segnalazioni giunte alla nostra redazione sul giardino Tufilli, tanti anche i residenti che hanno raccontato “bivacchi di giorno e dormitori di notte”. Anche se, “dopo la chiusura della fontanella collocata all’interno del giardino e usata come lavabo, la presenza di senza fissa dimora è diminuita” hanno raccontato i residenti. Il parco resta aperto anche di notte e non ha nessuna guardiania.

Gallery