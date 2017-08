Tor Bella Monaca, una piscina per i bambini all’R5: "Qui non servono Jeeg Robot"

A Tor Bella Monaca le mamme si autotassano, comprano una piscina e la posizionano qui nel cortile del comparto R5 di viale dell’Archeologia. “A Tor Bella Monaca non servono Jeeg Robot, ci sono tante persone che si adoperano per gli altri basta solo sostenerle”, è il commento di Mario Cecchetti, presidente del centro sociale di Tor Bella Monaca che nel quartiere opera da oltre 20 anni. L’ultima piscina è comparsa sulla via da qualche giorno ma qui all’R5 anche lo scorso anno è stata montata una piscina. La struttura dedicata ai bambini venne posizionata a qualche metro di distanza rispetto ad oggi, nel cortile della Casa di Alice, la ludoteca occupata dalle mamme del comparto. Perché? Il motivo è sempre lo stesso: “Non ci sono luoghi dove i bambini possono giocare, abbiamo provveduto da sole”.

Le piscine a Tor Bella Monaca diventano luoghi di aggregazione

La storia si ripete a Tor Bella Monaca. L’anno scorso sono state Eleonora, Serena e altre mamme ad autotassarsi: “Abbiamo raccolto 2.50 a bambino - hanno raccontato – abbiamo comprato una piscina grande dove i bambini potessero divertirsi e abbiamo fatto i turni, un’ora per una così abbiamo vigilato sui loro giochi”. Qui i bambini, circa 30, venivano con costumino, asciugamani e ballavano, cantavano, giocavano. Insomma si divertivano. Il copione è stato vincente perché a Tor Bella, come in tanti altri quartieri della città, c’è bisogno di “inventarsi qualcosa” per sopravvivere all’assenza di strumenti forniti dalle istituzioni. E così anche quest’anno in viale dell’Archeologia c’è una piscina. “Abbiamo voluto dare ai bambini la possibilità di divertirsi e di avere un’alternativa nei caldi pomeriggi di questa estate” – ha precisato Luana che insieme ad altre mamme ha fatto una colletta per comprare la piscina, dotata anche di un sistema di pulizia che non costringe a svuotarla di sera.