+PLUS, lo spettacolo teatrale che ridà colore e melodia alla periferia

L’obiettivo è quello di “rendere i luoghi ai bordi della città più colorati e più melodiosi” e per realizzarlo sono stati coinvolti giovani artisti residenti nei vari Municipi di Roma. A ideare il progetto che ha come titolo “+Plus” sono state tre associazioni che da tempo lavorano nella periferia Est della Capitale improntando molto del loro lavoro su tematiche sociali. Un mondo nel cuore, Tor Più Bella e Danza Studio (impegnate tra Corcolle e Tor Bella Monaca) hanno così unito i loro sforzi e hanno messo in piedi uno spettacolo teatrale che andrà in scena il 15 e il 16 gennaio alle ore 21.00 presso il teatro comunale di Tor Bella Monaca.

Dalla dispersione giovanile alla fugacità della vita, passando per l’abbandono scolastico e la prostituzione fino alle infezioni da hiv, l’omosessualità, disinformazione e soprattutto la società che spesso sembra dimenticarsi del destino dei giovani. Sono questi i temi che “+Plus” porta in palcoscenico dove i protagonisti, pur trovandosi in un mondo ostile, riescono a restare uniti e positivi.

“Il progetto che ha dato vita allo spettacolo "+PLUS" è partito ad inizio 2018 quando "Un Mondo nel Cuore" e "TorPiùBella" hanno partecipato al bando "Cosa vuoi fare da giovane" dell'Agenzia Nazionali per i Giovani, piazzandosi tra i primi posti, risultando vincitori del progetto ma non finanziabili per mancanza di fondi” ha spiegato Danilo Proietti, presidente dell’associazione “Un mondo nel cuore” e produttore del progetto. “+Plus”, infatti, ha ricevuto il sostegno di donazioni attraverso la piattaforma “Produzioni dal Basso”.

“Dopo quasi un anno possiamo ritenerci soddisfatti, siamo riusciti comunque a portare avanti la nostra idea, attraverso una produzione dal basso, coinvolgendo giovani provenienti da molti quartieri di Roma e provincia e ad oggi, la vendita dei biglietti sta andando benissimo per entrambi le date” ha concluso Proietti.

Durante la prima settimana di dicembre, lo spettacolo ha ottenuto anche il patrocinio del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, storica associazione romana che per prima organizzò il Gay Pride a Roma nel 1990.