Policlinico Umberto I: dimesso il poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca

Buone notizie per Yuri, l'agente 32enne del Reparto Volanti accoltellato lo scorso 28 giugno a Tor Bella Monaca dopo essere intervenuto per una lite familiare. Lo rende noto l'assessore alla Sanita' e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"E' stato dimesso questa mattina il poliziotto rimasto ferito durante un intervento a Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma. Voglio rivolgere un plauso a tutti gli operatori che hanno offerto la migliore assistenza prima presso il Policlinico Casilino e poi presso il Policlinico Umberto I. Un sincero ringraziamento va anche ai colleghi del poliziotto che hanno prestato i primi soccorsi".

L'accoltellamento dell'agente era avvenuto in via dei Cochi, quando la Volante 8 era intervenuta dopo che l'uomo, Pietro Maruca, aveva provato ad incendiare la tabaccheria della moglie dalla quale si stava separando. Se gli agenti non fossero intervenuti si sarebbe potuto verificare l'ennesimo femminicidio.

La donna all'interno del negozio aveva poi ha approfittato di un attimo di distrazione del marito violento ed era riuscita a chiedere aiuto alla Polizia. L'uomo prima aveva tentato di fuggire speronando l'auto dei poliziotti, a questo punto era sceso e si era scagliato contro gli agenti ferendo gravemente Yuri al torace con un coltello.

Immediatamente trasportato da un'altra volante presso l'ospedale più vicino e poi al Policlinico Umberto I, il poliziotto, grave ma mai in pericolo di vita, è rimasto sotto stretta osservazione al nosocomio universitario per 5 giorni. Martedì mattina è stato quindi dimesso.