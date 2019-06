Tor Bella Monaca: "Al prefetto abbiamo chiesto una presenza maggiore di forze dell’ordine"

Gerarda Pantalone, il neo prefetto di Roma, ha iniziato dalle Torri il suo tour nei municipi romani. “Sono qui per fare conoscenza con un territorio così vasto, così eterogeneo e diverso, il mio desiderio è quello di essere vicino alle istituzioni locali e ai cittadini. Sono venuta per conoscere le problematiche” ha spiegato Pantalone in viale Cambellotti.

La richiesta: più forze dell'ordine sul territorio

E in una riunione con i capigruppo, prima ancora che con la giunta Romanella, il prefetto ha ascoltato le istanze dei consiglieri e la loro visione rispetto ad un territorio caratterizzato da un tessuto sociale particolarmente lacerato. “Abbiamo chiesto, in primis, una maggiore presenza delle forze dell’ordine, non solo dal punto di vista numerico ma anche logistico considerato che ci sono interi quadranti della città abbastanza lontani dai presidi delle forze dell’ordine” ha spiegato a Roma Today, Pamela Strippoli, capogruppo della Lega del Sesto Municipio a margine dell’evento.

L'istituzione dell'osservatorio per la risoluzione delle criticità

Tra le intenzioni immediate della Prefettura anche l’istituzione di un osservatorio: “Su questo il prefetto ha interagito direttamente con la giunta – ha continuato Strippoli – Ma resta importante aumentare la sicurezza anche e soprattutto nei confronti dei giovanissimi perché sono in tanti, in questo territorio, a iniziare molto presto a delinquere”.