Rifiuti in strada e Tmb di Rocca Cencia strapieno: il VI municipio diventa la discarica di Roma

“O togliete l’immondizia o togliete la discarica”. È l’opposizione municipale di viale Cambellotti a lanciare un àut àut all’amministrazione grillina delle torri e del Campidoglio. Strade lerce, mini discariche a cielo aperto in molte, se non tutte, le zone del territorio e miasmi provenienti dagli impianti Ama di Rocca Cencia sono le motivazioni alla base della rabbia cittadina.

La protesta delle opposizioni in aula Giovanni Paolo II

Nella mattina di martedì, in occasione della convocazione della commissione ambiente al Municipio Roma VI delle Torri che ha visto la partecipazione dei vertici Ama e delegati capitolini, le opposizioni hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti della gestione dell’emergenza. “O togliere l’immondizia o togliete la discarica” e ancora “Il VI Municipio non è la discarica di Roma”: queste le scritte che hanno campeggiato sui cartelli durante lo svolgimento della commissione.

“Se non saranno rimossi i rifiuti, bloccheremo via di Rocca Cencia”

La protesta che si è svolta nella mattina di martedì si annuncia solo l’inizio di una presa di posizione più ferma rispetto al problema dei rifiuti: “Non possiamo più tollerare la condizione di degrado in cui versano le strade del Municipio – ha sottolineato Valter Mastrangeli della Lista Marchini – pertanto abbiamo deciso di lanciare un ultimatum all’assessorato all’ambiente e ad Ama: se non saranno rimossi i rifiuti bloccheremo l’accesso dei camion su via di Rocca Cencia”. Intanto, dopo una partenza sprint nei “quartierini”, il nuovo sistema di raccolta differenziata ha già iniziato ad “annaspare”: l’avvio nel quartiere Torre Gaia, ad esempio, annunciato per la giornata di lunedì dalla sindaca Raggi non è ancora avvenuto.