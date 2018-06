Torri, rifiuti a centro strada: la seconda protesta in un mese 

“La campana del vetro è diventata una discarica a cielo aperto, siamo esasperati”. Un grido d’allarme forte e chiaro quello che arriva dai residenti di via Celio Caldo, nel quartiere Torre Angela del Municipio Roma VI delle Torri dove nella notte, ignoti, hanno posizionato al centro della strada i rifiuti.

Due proteste in un mese

È trascorso poco più di un mese dall’ultima protesta nel Municipio VI: era lo scorso 3 maggio quando ad essere bloccata al traffico è stata via Urzulei, in zona Finocchio Rocca Cencia. Una manifestazione di rabbia e indignazione che nel giro di poche ore ha “svegliato” Ama che con un braccio meccanico ha rimosso i cumuli di rifiuti. “I rifiuti non vengono raccolti da circa 20 giorni” ha spiegato un residente e ancora “Il ritiro in questa strada avviene solo su chiamata, siamo costretti ogni volta a telefonare gli uffici Ama e sollecitare la rimozione dei rifiuti”.

“Dimissioni”

Intanto il caldo rende ancora più invivibile l’emergenza: “Odori nauseabondi, topi, è diventato impossibile continuare a sopportare questa condizione - ha spiegato Mario Loriga del comitato popolare Roma Est - "E lo stesso degrado lo viviamo anche in via Gabbiani"; “Dimissioni dell’assessore all’ambiente Ziantoni” ha chiesto invece Emanuele Licopodio, presidente del comitato.

Nella tarda mattinata di martedì, operatori Ama sono intervenuti in via Celio Caldo per rimuovere i rifiuti presenti al centro della strada ma non quelli lungo il marciapiedi e intorno alla campana del vetro.