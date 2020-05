Municipio VI: della manutenzione dei sottopassi e sovrappassi della stazioni metro C si occuperà Ama

Sono stati definiti spesso mini discariche a cielo aperto e luoghi abbandonati, al loro decoro e alla loro messa in sicurezza hanno pensato, non di rado, i cittadini stanchi di vedere degrado e abbandono. Sono i sottopassi e i sovrappassi delle stazioni della metro C (che ricadono nel territorio del sesto municipio). Dopo un tavolo tecnico convocato presso il municipio con Ama, il Dipartimento Ambiente e ATAC si sono sciolti i nodi sulle competenze e sulla proprietà dei passaggi pedonali. Con una nota protocollata a gennaio 2020, riguardo il contratto di servizi AMA e la proprietà municipale dei sottopassi e sovrappassi, il municipio ha chiesto di inserire negli interventi periodici di Ama la loro pulizia.

Gli interventi, rinviati per emergenza Covis-19 e per la riorganizzazione del personale sia in termini di risorse che di dispositivi di sicurezza, sono nei giorni scorsi e hanno riguardato le stazioni di Alessandrino, Torre Gaia, Torre Spaccata e Torre Angela comprese le vie di accesso alla fermata e il sottopasso. “È stato un percorso lungo che ha restituito dignità alla terza linea metropolitana della Capitale e ai cittadini che tutti i giorni raggiungono il centro della città per poi tornare a casa. Questi interventi si aggiungono a quelli delle aree verdi metro C la cui manutenzione, in capo al Municipio, viene regolarmente svolta da oltre due anni grazie alla richiesta di maggiori fondi e agli accordi quadro messi in piedi da questa Amministrazione” ha detto Katia Ziantoni, assessora all’ambiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il prossimo passo sarà quello di ripristinare, attraverso gli uffici tecnici municipali, l’illuminazione e le condizioni di sicurezza di alcuni sottopassi. “Ringrazio AMA per la collaborazione e l’impegno dimostrato sin dal principio anche quando, agli inizi della consiliatura, le stazioni erano dotate di cestini che nessuno svuotava. Oggi tutte le aree esterne delle fermate sono dotate di cestini Ama”.