"Questo non è solo il quartiere dello spaccio": per Tor Più Bella la rigenerazione parte dal bocciodromo

Ce l’hanno messa tutta da quando hanno deciso che questo spazio dovesse essere restituito ai cittadini e così, ora come due anni fa, i volontari dell’associazione Tor Più Bella sono tornati in campo, anzi nel bocciodromo. Siamo in via Cigola,a Tor Bella Monaca, una delle traverse della più nota via Santa Rita da Cascia, fin troppo spesso agli onori della cronaca per atti di delinquenza o commercio illegale di stupefacenti ma “No, noi non vogliamo assolutamente che il nostro quartiere venga indicato come il posto dello spaccio, qui vivono tanti ragazzi che hanno sogni diversi e che si impegnano per vivere in un posto diverso” ha commentato Tiziana Ronzio, presidente dell’associazione.

Pulizie di primavera al bocciodromo

Come ogni anno le pulizie di primavera sono un appuntamento fisso al bocciodromo di via Cigola: volontari e residenti ingegnano soluzioni anche ricreative per restituire decoro all’area e rendere fruibile. “Nel pomeriggio di sabato, grazie alla collaborazione dell’associazione 21 Luglio che ci fornisce il tagliaerba – ha spiegato Ronzio – provvederemo allo sfalcio e alla pulizia perché sono tanti gli eventi che abbiamo in programma per i prossimi mesi”.

Riprendono gli incontri con gli anziani del quartiere

L’iniziativa “Punto d’incontro” che ha preso il via negli anni passati proprio in una delle torri di via Santa Rita da Cascia, promossa dall’associazione Tor Più Bella, si traferirà al bocciodromo. “Stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli ma vorremmo che gli incontri si facessero qui – ha aggiunto Ronzio – così da coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti”. Gli incontri, ricordiamo, sono nati proprio dalla volontà dell’associazione di non lasciare sole le persone anziane. “Abbiamo in cantiere tanti progetti a cui stiamo lavorando” ha concluso Ronzio.