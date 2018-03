“Qui vive Jeeg”: Tor Bella Monaca indossa il suo vestito migliore negli scatti di Fabio Moscatelli

Una raccolta di fotografie, una fanzine, che ritraggono il quartiere di Tor Bella Monaca e ne mettono in evidenza i “giganti” che esistono e vivono all’interno di un paesaggio urbano che vuole raccontare molto di più di quello che racconta la cronaca ogni giorno. E’ questa la mission dell’opera fotografica di Fabio Moscatelli, un giovane fotografo che qui vive dal 2002, da quando ha conosciuto l’amore e non solo verso il suo lavoro.

Molti gli scatti in notturna, ecco perché

“Ho girovagato abbastanza prima di arrivare qui – ha spiegato Fabio al nostro giornale – quando ho conosciuto mia moglie che abitava già a Tor Bella Monaca abbiamo deciso di fermarci in questo quartiere”. Ed è qui che Fabio ha messo su famiglia: “Cinque anni ero in via San Biagio Platani, insieme a mia moglie e mia figlia, lei lo ha preso in braccio, sullo sfondo c’erano le torri e ho pensato che quella immagine era proprio bella, raccontava un paesaggio urbano che spesso non viene ricordato”. Ma solo un anno e mezzo fa Fabio ha iniziato ad approfondire questo progetto: “Volevo sfatare il mito secondo cui di notte a Tor Bella Monaca è impossibile uscire perché c’è solo spaccio, così ogni notte sono uscito con la mia macchina fotografica e il cavalletto e ho iniziato a catturare le immagini che poi sono state inserite all’interno del lavoro “Qui vive Jeeg” presentato anche al Castelnuovo Fotografia e ogni notte sono ritornato a casa con tutto il materiale”.

Gli scatti saranno inseriti in un libro

Fabio, insieme alla curatrice dell’opera sta selezionando le immagini più particolari. “Tor Bella Monaca è piena di jeeg – ha aggiunto – sono giganti le torri che sovrastano il territorio e sono giganti gli abitanti che vivono nel quartiere, ho conosciuto delle persone fantastiche facendo questo lavoro e ne sono orgoglioso”. I lavori di Fabio Moscatelli diventeranno presto un libro e saranno messi visibili ad una mostra.

Gallery