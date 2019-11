Torri, la giunta Romanella non rispetta le quote rosa: Dario Nanni presenta esposto al Prefetto

Detto, fatto. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il consigliere municipale Dario Nanni, nella mattina di venerdì ha chiesto l’intervento del Prefetto al Municipio VI: la giunta Romanella non rispetta le quote rosa e annovera al proprio interno solo due donne delegate alle politiche sociali e all'ambiente.

Giunta Romanella: su sette assessori solo due donne

Su un totale di sette assessori solo due donne siedono in giunta e sono Katia Ziantoni, assessora all’ambiente e al patrimonio e Riccardina Sgaramella, con deleghe al sociale subentrata nel parlamentino di Tor Bella Monaca dopo le dimissioni dell’assessora Filipponi. Gli uomini invece: Sergio Nicastro (lavori pubblici), Alessandro Marco Gisonda (cultura e sport), Fulvio Romanelli (sicurezza), Aristodemo D’Orrico (bilancio) e con lo stesso Romanella presidente della giunta.

Nanni: "Al Prefetto ho chiesto di far rispetta la legge"

“Sono quasi quattro mesi che il Segretario Comunale e il Direttore del Municipio hanno scritto al Presidente invitandolo a rispettare quanto previsto per legge, è assurdo che non abbia provveduto, ma ancora più allucinante sono le risposte date dallo stesso a mezzo stampa in cui in buona sostanza dice che non ha nessuna intenzione di cambiare nulla” ha commentato Nanni dopo la consegna dell’esposto al Prefetto “per far si che venga ripristinata la legittimità nel VI Municipio, cosi come previsto dall’articolo 1 comma 137 della legge 56 del 2014” ha concluso Nanni.

Nei giorni scorsi, il presidente del Municipio VI, Roberto Romanella raggiunto dal nostro giornale aveva commentato: “La giunta resta così, lavora bene e non la cambio soprattutto in un municipio così difficile” (qui l'intervista).