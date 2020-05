Torre Angela, la raccolta dei rifiuti è un flop: cassonetti pieni da settimane

“Siamo abbandonati su ogni cosa ma in maniera particolare sulla raccolta dei rifiuti”. A parlare è Gino Cardinali del comitato di quartiere Torre Angela, al sesto municipio che da settimane chiede la pulizia e il ritiro dei rifiuti dalle strade del quartiere, in particolar modo in via di Torrenova.

I cittadini di Torre Angela, con l’avvio della raccolta dei rifiuti “porta a porta” istituita in alcuni quartieri del municipio sesto, avevano intrapreso una lunga battaglia per ritornare alla raccolta stradale dei rifiuti. Già perché poco tempo dopo la “rivoluzione” nel nuovo sistema di raccolta, le vie diventavano piccole discariche a cielo aperto: “I turni di raccolta saltavano anche per settimane e le nostre strade erano piene di immondizia” denunciavano all’epoca dal comitato di quartiere.

“Prima dell’emergenza Covid-19, il ritiro pur non essendo puntualissimo, veniva effettuato, ma da settimane abbiamo la strada invasa da rifiuti – ha aggiunto Cardinali – Se i cassonetti restano pieni, i cittadini lasciano la spazzatura a terra e così si creano delle mini discariche”. Abbiamo raggiunto Katia Ziantoni, assessora all’ambiente del parlamentino di viale Cambellotti: “Non ho ricevuto segnalazioni prima di ora, mi informo per trovare una soluzione”.