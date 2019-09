Spesa gratis al grande magazzino, poi aggredisce i vigilantes con il coltello e scappa

Spesa gratis al grande magazzino ma senza passare per le casse. La rapina impropria è stata tentata intorno alle 19:30 di lunedì 23 settembre al Maury's di via di Tor Bella Monaca quando un uomo, dopo aver preso alcuni prodotti dagli scaffali dell'esercizio commerciale che si trova sullo stradone che dà il nome al quartiere della periferia est della Capitale, una volta avvicinatosi alle casse, non ha voluto pagare e per scappare ha aggredito con un coltello il personale di vigilanza.

Gli agenti del Reparto Volanti, intervenuti a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza, hanno disarmato il rapinatore, un 56enne di origine tunisina e lo hanno arrestato per il reato di rapina.