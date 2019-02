Inchieta Ribalta Festival, il municipio passa la palla alla sindaca Raggi

“Ribalta Festival”. È questo il nome del progetto che si sarebbe dovuto realizzare a Tor Bella Monaca nel settembre del 2017 nell’ambito del bando “Estate Romana” vinto dall’associazione 999 Contemporary promosso dal Comune di Roma. Di tante attività previste e rendicontante al Dipartimento cultura dai vincitori del bando nulla è stato fatto se non uno spettacolo teatrale e alcuni interventi di riqualificazione all’interno dell’ex Bocciodromo di via Santa Rita da Cascia. L’inchiesta portata avanti da noi di Roma Today ha fatto emergere molte opacità: dalle fatture falsa alla presentazione di murale che in realtà sono stati realizzati anni prima e in un altro quartiere della città. Nelle giornate successive alla pubblicazione del nostro lavoro sono stati in tanti a prendere le distanze da Stefano Antonelli e dal suo progetto.

Il presidente dell’associazione ha anche chiamato in causa più volte il Municipio Roma VI delle Torri spiegando come gli siano stati affidati dei “beni non affidabili”. Un’altra frase molto forte Antonelli ha usato nei confronti del Municipio durante l’intervista in riferimento a queste strutture: “Gli ho detto o mi date la possibilità di lavorare in questi luoghi o porto i soldi da un’altra parte”. Una vicenda che ha scosso non solo il mondo delle associazioni ma anche quello politico, infatti nella mattina di lunedì 11 febbraio “Ribalta Festival” terrà banco alla commissione trasparenza del Campidoglio. Per tutte le attività rendicontate sono stati riconosciuti dal Dipartimento Cultura ad Antonelli 28mila euro.

Abbiamo raggiunto il presidente del Municipio, Roberto Romanella che dopo una prima dichiarazione al nostro giornale nei giorni scorsi riguardo le azioni da intraprendere ha commentato: “Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Stefano Antonelli, abbiamo trasmesso gli atti prima in Dipartimento e poi all’Avvocatura perché la legittimazione giuridica è in capo al sindaco e non al presidente del Municipio, non possiamo fare più di questo – ha concluso – Lunedì verremo in commissione a riferire quanto si è fatto per la nostra competenza”.