Estate romana a Tor Bella Monaca, il dipartimento spiega: "Ecco i dettagli sul progetto Ribalta festival"

A poche ore dalla pubblicazione di "Estate romana a Tor Bella Monaca, chi l'ha vista?" apparsa sulla nostra testata, è giunta la nota del Dipartimento Cultura: soggetto promotore e finanziatore dell'attività "Ribalta Festival" (qui tutta la storia).

Riportiamo la nota in maniera integrale

La proposta progettuale presentata dalla Associazione Culturale 999 Contemporary è risultata idonea ad esito delle procedure di selezione attivate con DD n. 841 del 21 aprile 2017 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Estate Romana triennio 2017 – 2018 – 2019” ed inserita nell’elenco delle proposte progettuali finanziabili per il Municipio VI in base alla localizzazione proposta e dichiarata prevalente, nonché vincitrice di vantaggi economici diretti ed indiretti per lo svolgimento della manifestazione denominata “Ribalta Festival” in programma dal 31/08/2017 al 16/09/2017 presso ex Biblioteca Via Merlini, ex Bocciodromo, Parco della Fossa Monaca.

Nel prosieguo gli organizzatori hanno rappresentato alcune criticità, non dipendenti dalla loro volontà, nella realizzazione delle attività inerenti la manifestazione denominata Ribalta Festival nell’area detta delle "Torri” di Tor Bella Monaca, tali da necessitare una rimodulazione del programma e del cronoprogramma presentato e approvato.

La possibilità di rimodulazione del programma è prevista espressamente dall'art. 15 dell'Avviso Pubblico “Variazioni significative della proposta progettuale”: "Le iniziative dovranno essere realizzate nel rispetto delle progettualità autorizzate. Eventuali variazioni rispetto alla proposta progettuale presentata, non dipendenti da cause imputabili al soggetto organizzatore, dovranno essere preventivamente comunicate, al Dipartimento Attività Culturali, pena la revoca dei vantaggi economici sia diretti che indiretti."

Pertanto, come previsto dal predetto art-. 15 dell’Avviso Pubblico il programma originario è stato rimodulato dal soggetto organizzatore con successive comunicazioni che hanno riguardato periodo e i luoghi di svolgimento, come nel caso dell’iniziativa presso Parco San Biagio (Fossa della Monaca) non più realizzabile per intervenute questioni di sicurezza alla luce della circolare Gabrielli.

Per quanto sopra esposto, il programma come modificato nel budget e nel calendario attività è stato autorizzato dalla Direzione del Dipartimento Attività Culturali con Determinazione Dirigenziale n.2064 del 6/9/2017 ritenendolo idoneo per continuità di intenti programmatici e di contenuti rispetto al programma originario. Con la citata Determinazione Dirigenziale è stato contestualmente assegnato il contributo di € 32.000.000 e dei vantaggi economici indiretti previsti dal dall’Avviso Pubblico 1° anno del triennio.



Successivamente all’avvenuta realizzazione dell’iniziativa, così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso Pubblico, l’Associazione Culturale 999 Contemporary ha fornito la seguente documentazione:

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO contenente il dettaglio delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, corredata da documentazione prodotta nell’ambito del progetto (depliant, cd, pubblicazioni etc.) ed eventuale rassegna stampa o altra documentazione che attesti la realizzazione delle attività;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000) resa a firma del Legale Rappresentante attestante l’avvenuta conclusione delle attività realizzate in conformità alla progettualità autorizzata, il costo complessivo del progetto e il totale delle entrate ottenute, la conformità delle spese e la veridicità delle attività descritte nella relazione descrittiva di cui sopra nonché contenente la domanda di erogazione del contributo;

DETTAGLIATO RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE redatto in coerenza con il preventivo fornito in sede di presentazione della proposta ed eventualmente rimodulato;



Dalla relazione si evince che le iniziative messe in campo grazie alle collaborazioni con Municipio Roma VI, l’Università Tor Vergata - Museo APR di Tor Vergata, Ass. Tor Più Bella, Istituto Amaldi, Centro Sociale El Chentro, L’Ass. Illoco Teatro e il Teatro di Tor Bella Monaca, hanno riguardato le attività di progettazione partecipata (laboratori e work-shop) gli interventi figurativi e di intrattenimento, le opere di recupero dell’usabilità del Bocciodromo e della Biblioteca a favore della comunità di quartiere.



A seguito dell’attività istruttoria di controllo svolta dall’ufficio preposto del Dipartimento, tesa a verificare la riconducibilità delle spese e la rispondenza tra i costi preventivati ed i costi consuntivati, nonché acquisite le necessarie, ulteriori integrazioni documentali dal soggetto organizzatore, l’importo del contributo è stato rideterminato in € 28.753,52 in quanto il totale delle uscite è risultato inferiore a quanto preventivato. Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n.2122 del 21/09/201 (Prot. QD32517/2018), si è proceduto a disporre l’erogazione del contributo a favore dell’Associazione 999 Contemporary.