Torri: in via di Tor Vergata “toppe” per le buche. I cittadini: "Ecco le strade nuove della Raggi"

“Sono queste le strade nuove che la sindaca Raggi racconta in giro?”. Sono arrabbiati i residenti di via di Tor Vergata che dalla via Casilina raggiunge il cuore dell’omonimo quartiere del sesto municipio. Nei giorni scorsi, sono stati svolti alcuni interventi di rifacimento del manto stradale che hanno prodotto delle vere e proprie toppe all’altezza del civico 20 della via.

Abbiamo raggiunto l’assessore ai lavori pubblici della giunta Romanella di viale Cambellotti, Sergio Nicastro, per capire quali sviluppi sono destinati a via di Tor Vergata. “Si tratta di interventi in emergenza, per via di Tor Vergata il bando è stato già espletato e entro il mese di luglio la strada sarà rifatta in maniera integrale”. Oltre all’asfalto sarà rifatta anche la rete per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per i marciapiedi si dovrà invece attendere un nuovo bando di gara che prevede anche i camminamenti pedonali.

“Un inutile spreco di denaro pubblico – ha tuonato Emanuela Licopodio, presidente del comitato popolare Roma est che ha continuato – In questo modo assistiamo solo alla presa in giro dell’amministrazione Romanella ai cittadini del quartiere che da troppo tempo ormai aspettano che la strada venga messa in sicurezza”.

