Rifiuti in strada a Torre Angela

Rieccomi qui a descrivere lo schifo che c'è nel mio quartiere, tra l'incivilta delle persone e purtroppo il mancato passaggio del ritiro da parte dell'AMA, sicuramente la colpa e piu della gente, ma io non ce la faccio più. Avere sotto il balcone un cumulo di mondezza, odore allucinante, e vedere i topi seguire i nostri figli che vanno a scuola, si avete capito bene, li all'angolo c'è l'entrata di un asilo, e sentire i bambini alle 8:00/8:30 dire :MAMMA CHE PUZZA, e bruttissimo. Dopo migliaia di segnalazioni e cartelli che obbligano a non buttare niente li, siamo ancora alle solite. VORREI TANTO SAPERE QUALE SAREBBE IL METODO MIGLIORE PER RISOLVERE, IO LO AVREI MA È TROPPO DRASTICO.