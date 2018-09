Rifiuti abbandonati nel parcheggio del Municipio: "È uno sfregio, Di Maggio trovi i responsabili"

Infissi e porte di legno: nuove mini discariche sono spuntate a Tor Bella Monaca. Nulla di nuovo in un territorio che soffre per la presenza costante di spazzatura (nonostante l'avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti) se non fosse che il luogo scelto per lo sversamento sia il parcheggio del Municipio Roma VI. È nell'area di sosta a ridosso del "vialone", sotto le finestre degli uffici muicipali e del comando dei vigili che ignoti hanno abbandonato quello che sembra essere materiale di risulta in seguito ad una ristrutturazione.

Da Tor Bella Monaca a Torre Maura, passando per Torre Angela e Borghesiana: tanti, troppi i quartieri che lamentano la presenza di rifiuti lungo le strade, le discariche abusive, il degrado. "Il VI Municipio è diventato terra di nessuno per quante discariche ci sono – ha commentato Valter Manstrangeli capogruppo della Lista Marchini – ma la presenza di questa discarica è più grave di tutte le altre perché è stata creata proprio davanti a una sede istituzionale, un luogo deputato al controllo del territorio, non può che essere uno sfregio".

È da qui che parte la richiesta della Lista Marchini al comandante della polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio: "Accetti la sfida, trovi i responsabili – ha aggiunto Mastrangeli – per gli zozzoni che imbrattano la nostra città non bastano le sanzioni amministrative, ci vorrebbero anche quelle penali".