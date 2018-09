A Torre Gaia parte la nuova raccolta differenziata ma con i vecchi cassonetti

Continua a far discutere il nuovo sistema di raccolta differenziata nel quartiere Torre Gaia del Municipio Roma VI delle Torri. Dopo la partenza flop annunciata su Facebook dalla sindaca e il mancato ricevimento dei kit per gli abitanti del quartiere che risiedono in palazzi con un numero di piani maggiore a sette, i residenti di Torre Gaia stanno facendo i conti con il mancato ritiro della spazzatura.

Dinanzi ai cancelli delle abitazioni si sono create delle mini-discariche a cielo aperto: e così da via di Torre Gaia a via Gravina di Puglia sono tante le “cartoline di degrado” che raccontano disagi e cattivi odori. Non solo, a Torre Gaia sono tanti ancora i cassonetti “vecchi” lasciati per strada e mai sostituiti. Ma c’è di più: “Alcuni cassonetti consegnati hanno il chip tanto proclamato (RFID) ed altri no - ha commentato un residente che ha poi aggiunto – Esiste un modulo per richiedere un servizio extra di ritiro pannolini o pannoloni per chi ne ha bisogno, ma da quando ho inviato il modulo, nessuno mi ha risposto, praticamente da 3 settimane, ho un bambino di due mesi”. “C’è caos nel quartiere, la spazzatura viene ritirata a singhiozzo” ha commentato una residente.

“Adesso Basta, i cittadini non sono più disposti a pagare sulla propria pelle questo immobilismo amministrativo e le conseguenze di una scelerata e ben precisa scelta politica, quella della raccolta differenziata spinta che non funziona, provocando sul territorio municipale situazioni di possibili emergenze socio-sanitarie, nonché di pericolosità alla sicurezza dei cittadini stessi” ha fatto sapere Fabrizio Compagnone, capogruppo PD alle Torri.

