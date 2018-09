Mistero a Torre Gaia: "Il nuovo kit per i rifiuti ricevuto solo da poche famiglie"

"Nel nostro quartiere la nuova raccolta differenziata non è partita". Sono arrabbiati i residenti del quartiere Torre Gaia e non solo perché si sentono presi in giro dall'amministrazione a cinque stelle ma anche perché temono una pioggia di multe dagli ispettori Ama. Vediamo perché.

"A Torre Gaia il nuovo sistema di gestione della raccolta rifiuti non è partito"

Nella mattina di domenica la sindaca Virginia Raggi ha annunciato dalle sue pagine social l'avvio della nuova raccolta differenziata nel quartiere Torre Gaia a partire dalla mattina di lunedì. Nulla di fatto: i residenti del quartiere hanno dovuto attendere la giornata di martedì per assistere alla consegna dei kit. Solo alcuni però hanno ricevuto il materiale. "Il kit è stato consegnato solo ai palazzi che rientrano nella tipologia "meno di 8 appartamenti nel condominio" ha spiegato Nella Converti, residente del quartiere ed esponente PD. "Per i restanti residenti Ama avrebbe dovuto incontrare gli amministratori di condominio per capire se optare sulla scelta di singoli cassonetti o cassonetti condominiali ma il consorzio non ha potuto contattare tutti gli amministratori" ha aggiunto. Ciònonostante nella giornata di martedì Raggi ha annunciato l'avvio avvenuto nel quartiere Torre Gaia esibendo "Da ieri, circa 10mila abitanti di Torre Gaia, nel VI Municipio, sono passati alla nuova raccolta differenziata porta a porta".

Cosa rischiano i residenti del quartiere Torre Gaia che non hanno ricevuto il kit

Ma ora la paura dei residenti di Torre Gaia è l'arrivo delle multe da parte degli ispettori Ama: "Chi non ha ricevuto il nuovo kit come farà a differenziare i rifiuti senza incorrere in sanzioni amministrative? - ha aggiunto – Non è da escludere, inoltre, che le strade di Torre Gaia possano diventare discariche a cielo aperto e raggiunte da residenti dei quartieri vicini".