Rifiuti non raccolti e strade al collasso. Il PD: "Si dichiari lo stato di emergenza a Tor Bella Monaca"

Sono mesi difficili per gli abitanti dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri. Da Borghesiana a Torre Maura le strade sono invase da rifiuti non raccolti. La spazzatura, accantonata ai cassonetti, resta per settimane. Una condizione di disagio notevole che sta letteralmente mettendo in ginocchio i residenti ormai esasperati. A scendere al fianco dei cittadini è il gruppo consiliare del Partito Democratico che nella mattina di giovedì ha presentato una mozione per chiedere la proclamazione dello stato di emergenza.

“Nel territorio la situazione su questo tema non tende a nessun miglioramento oggettivo ed aggravare il sistema è il TMB di Rocca Cencia con i suoi continui miasmi – ha commentato Fabrizio Compagnone, capogruppo PD - Ho presentato una mozione d’aula per impegnare il Presidente e la Giunta affinché valutino tutte le procedure previste dalla normativa vigente e di riferimento, necessarie a produrre un eventuale richiesta per lo stato d’emergenza sul sistema rifiuti in Municipio VI”.

Ha continuato: “Questo è un atto dovuto in rappresentanza dei cittadini che tutti i giorni sopportano i disagi per il mal funzionamento del sistema sui rifiuti – infine - Il Presidente eletto dai cittadini è ora che prenda una posizione, in maniera netta e decisa anche contro il governo cittadino senza pensare ad alchimie elettorali”.