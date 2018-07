Torre Angela lercia: bottiglie di vetro e rifiuti non raccolti tra le strade del quartiere

Bottiglie di birra accantonate tra le auto non nei pressi una campana per la raccolta del vetro, sacchetti di rifiuti aperti e rotti giacciono sull'asfalto: sono queste le cartoline che arrivano dalle strade del quartiere Torre Angela nel Municipio Roma VI delle Torri. Rabbia e indignazione per i residenti che hanno anche aderito alla class action promossa da Asso-Consum per chiedere il rimborso della tassa sui rifiuti, considerati i disservizi ricevuti.

Le strade più colpite dalla presenza dei rifiuti

Via Minozzi, via Borgianni, via Pozzi: sono queste le strade del quartiere Torre Angela nel Municipio Roma VI delle Torri che più di tutte soffrono la presenza di rifiuti. Tra l'esasperazione e l'inciviltà dei cittadini, è tanta la spazzatura rimasta in strada a causa dei mancati ritiri, ormai sempre più rari. Nei giorni scorsi anche proteste attraverso il posizionamento dei rifiuti in strada come in via Celio Caldo.

"Amministrazione assente"

"L'amministrazione non ha fornito nessuna risposta concreta rispetto all'emergenza che stiamo vivendo tra le strade del quartiere Torre Angela – ha spiegato Emanuele Licopodio, presidente del comitato Roma Est – le istituzioni sono come fantasmi, quando risolveranno in maniera definitiva questo disagio che attanaglia ogni giorno la vita di noi cittadini?".