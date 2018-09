Viale Santa Rita da Cascia diventa una discarica a cielo aperto. I residenti: “Vogliamo le telecamere”

Gli zozzoni si scatenano soprattutto di sera, nonostante la strada sia illuminata”: i residenti di viale Santa Rita da Cascia, nel cuore del quartiere Tor Bella Monaca denunciano lo sversamento dei rifiuti e poi la mancata raccolta per giorni e anche settimane. Materassi, porte, cartoni: lungo la strada c’è di tutto: una quantità di rifiuti così importante da rendere impossibile anche il passaggio sul marciapiedi o il conferimento dei sacchetti nei cassonetti perché: “Non riusciamo neppure a depositare i rifiuti, il tappeto di spazzatura ci rende impossibile avvicinarci” hanno continuato i residenti.

Nel pomeriggio di giovedì gli operatori Ama in viale Santa Rita da Cascia hanno rimosso il cumulo di spazzatura: “I rifiuti vengono raccolti ogni dieci giorni circa – hanno spiegato – gli operatori svuotano solo i cassonetti e la mole di spazzatura a terra diventa sempre più enorme”. Per questo i residenti del quartiere che lamentano l’arrivo di macchine provenienti anche da altri quartieri dove esiste la raccolta differenziata porta a porta e pronte a svuotare il portabagagli nella piazzola, chiedono a gran voce che vengano istituite le telecamere e lanciano una provocazione: “Se il Comune non ha fondi per installarle, le installi ugualmente perché siamo certi che potrebbe ripagarle anche in soli due giorni con le multe agli zozzoni”.