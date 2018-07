La frigo-street di Tor Bella Monaca era colpa sua: scoperto l'uomo del Pandino bianco

Tor Bella Monaca non ha più la sua frigo-street (almeno per ora). I frigoriferi abbandonati in via Amico Aspertini nel popolare quartiere di Roma Est, sono stati rimossi. Non solo: è stato anche individuato “l’incivile alla guida di una Panda bianca - come spiegato dalla sindaca Virginia Raggi che ha annunciato – Chi sbaglia e sporca la nostra città deve pagare”.

Individuato “l’incivile” attraverso il numero di targa

Tante le segnalazioni giunte anche al nostro giornale nel corso degli ultimi mesi attraverso una denuncia sempre identica: sversamento di frigoriferi, poi rimozione, poi ancora nuovo sversamento. “Rintracciata la targa abbiamo segnalato questo gravissimo gesto di inciviltà alla Polizia Locale che ha avviato l’indagine per scovare il responsabile – ha precisato Raggi - Voglio ringraziare la Commissione Ambiente di Roma Capitale presieduta da Daniele Diaco e il Municipio VI per l’impegno e la volontà di risolvere questo caso di abbandono sistematico, ben noto nel quartiere”.

L’invito della sindaca ai cittadini: “Segnalate chi sporca la città”

Rinnovo ancora una volta l’invito a tutti: mandateci i video di chi sporca la nostra città abbandonando per strada ingombranti o rifiuti vari. Non chiudiamo gli occhi, denunciamo i colpevoli.