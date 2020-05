Torri: ripartono i cantieri nei parchi del municipio dopo lo stop causato dal Covid-19

Riprendono i lavori all’interno di quattro parchi del Municipio Roma VI delle Torri, il cui finanziamento è stanziato dal bando per la riqualificazione dei parchi ex periferie che riguarda il Parco Conti, Collina della Pace, il Parco dell’Acqua e del Vino e il Parco di Salone. Nei prossimi giorni riprenderanno, dunque, i lavori al Parco Conti, a Torre Angela, affidati a novembre e interrotti a causa dell’emergenza sanitaria. Sono in dirittura d’arrivo, con la firma dei contratti alle ditte aggiudicatrici delle gare, i lavori per le altre 3 aree verdi: Collina della Pace che ha già visto la propedeutica rimozione dell’area ludica, il Parco dell’Acqua e del Vino e il Parco di Salone, dove dovranno iniziare, per la vicinanza a RFI, le attività di sminamento dell’area.

“Si tratta di 4 grandi parchi che necessitano non solo di manutenzione e di restyling, ma in alcuni casi di una vera e propria messa in sicurezza, come nel caso del Parco Dell’Acqua e del Vino, dove si dovrà intervenire tra le altre cose a ripristinare le vasche, rivedere gli accessi e manutenere il fosso dove più volte ci siamo attivati attraverso il SIMU per la pulizia del canale” ha detto ancora Katia Ziantoni, assessora all’ambiente della giunta Romanella.

“Nei prossimi giorni il municipio effettuerà un sopralluogo insieme ai tecnici del dipartimento, propedeutico alla ripresa dei lavori, ci sarà anche lo staff dell’Assessore Fiorini per verificare, nel dettaglio, gli interventi in programma e fare il punto sui tempi di chiusura dei cantieri.” La manutenzione dei parchi è stata affrontata anche durante la commissione ambiente di venerdì: “Monitoreremo i diversi appalti affinché si rispettino i tempi dei contratti e le aree vengano restituite prima possibile si cittadini” hanno spiegato.