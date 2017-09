Sfalcio dell'erba e pneumatici che diventano fioriere: rinasce il bocciodromo di via Cigola

Sfalcio, pulizia e riqualificazione attraverso i materiali di riciclo. Da una settimana i volontari dell’associazione Tor Più Bella sono qui, al bocciodromo di via Cigola nel quartiere Tor Bella Monaca. Chiaro il motivo: “Abbiamo a cuore il territorio e vogliamo trasmettere ai nostri figli valori e priorità”.

Rispunta il bocciodromo in via Cigola

“Questa parte di parco – ha spiegato Tiziana Ronzio presidente dell’associazione – negli ultimi tempi era diventata terra di nessuno con occupanti abusivi che l’hanno utilizzata come dormitorio ma anche come spazio per i bisogni fisiologici”. Così, ancora una volta, a Tor Più Bella si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a ripulire l’area per garantire un decoro maggiore ma soprattutto per rimettere in funzione il bocciodromo.

Pneumatici come fioriere

Una collaborazione eccezionale quella che si sta creando intorno al bocciodromo di via Cigola, infatti, non solo tra i membri dell’associazione ma anche tra commercianti e residenti. "Abbiamo acquistato le vernici ma gli pneumatici ci sono stati donati da un negoziante. Non appena sarà asciugata la pittura creeremo delle fiorire per abbellire l’area", ha proseguito Ronzio. Intanto le prime soddisfazioni iniziano ad arrivare: “E’ passato un anziano del quartiere che ha visto il campo di bocce ripulito e ha giocato per un’ora circa, questo ci ha reso molto felici perché i nostri sforzi e i sacrifici che facciamo quotidianamente, sottraendo tempo alle nostre famiglie, vengono premiati”. E tra gli obiettivi futuri: “Provvederemo alla riparazione del muro nei prossimi giorni”.