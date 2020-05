Tor Bella Monaca, l’arena del cinema all’aperto a un passo dalla realtà

C’era una volta l’arena del cinema all’aperto, in viale Cambellotti nello spazio compreso tra il backstage del teatro e il municipio. Poi l’abbandono e il degrado sul finire del primo decennio del 2000. Quello che resta oggi è una gradinata collocata tra blocchi di cemento davanti ad un piazzale inutilizzato. “L’obiettivo è riportare la cultura in questo luogo” ha detto al nostro giornale Roberto Romanella, presidente del VI Municipio che ha spiegato il progetto di riqualificazione dello spazio a Tor Bella Monaca.

Da qualche giorno i tecnici del dipartimento (che eseguirà il progetto) hanno avviato lavori per valutare la resistenza dei gradini esistenti all’interno dell’area, le cosiddette “prove di carico” che fino ad ora stanno portando risultati positivi. “Riqualificare l’arena significa rifare gli impianti elettrici, realizzare le scale, la rampa per disabili che conduca ai bagni, ristrutturare la pavimentazione esistente – ha spiegato – Un progetto che prevede un impegno di spesa di circa 100mila euro”.

L’avvio del cantiere è previsto entro i prossimi due mesi, lo stesso dovrebbe essere chiuso entro settembre. L’arena concepita come luogo culturale soprattutto per le sere d’estate, potrebbe essere inaugurata già con un evento particolare: “La festa della musica, prevista per il 21 giugno, sicuramente non potrà essere realizzata e allora perché non posticiparla al 21 settembre e organizzare una festa d’autunno nell’arena?” ha detto Romanella lanciando una provocazione agli organizzatori dell’importante evento, non solo cittadino.