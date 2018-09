Nonno Giuseppe è tornato a casa: ritrovato l'anziano scomparso a Torre Angela

È stato ritrovato Giuseppe La Rosa, l’anziano cittadino calabrese scomparso da Torre Angela nella tarda mattina di sabato. I familiari si erano messi immediatamente sulle sue tracce in una ricerca serrata, setacciando ogni angolo della città: nel pomeriggio di domenica l’appello anche attraverso le pagine del nostro giornale. A poche ore dal ritrovamento: “Solo grazie a voi i “soccorritori” di nonno hanno trovato il mio numero e ci hanno informati sugli avvistamenti perché solo voi avete pubblicato il mio recapito” ha commentato la nipote Dalila con il cuore pieno di gioia.

Dov’è stato Giuseppe durante le ore della sua scomparsa?

La prima segnalazione significativa è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica: “Ho ricevuto la telefonata di una signora che mi ha riferito di aver visto mio nonno in prossimità del raccordo all’altezza dell’uscita Tuscolana e che solo dopo aver letto l’articolo pubblicato su Roma Today ha capito che si trattava di lui e ha potuto avvisarmi. Ci siamo precipitati – ha continuano Dalila – ma non lo abbiamo trovato e così abbiamo fatto un giro in zona”. Giuseppe nella notte tra sabato e domenica si è fermato in un negozio di Kebab in via Osteria del Curato stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni ai nipoti impegnati nelle ricerche. Nella tarda serata di domenica la svolta: “A mia sorella è arrivata una telefonata dall’ospedale Tor Vergata, eravamo stati lì il giorno prima per chiedere informazioni e notizie, ci hanno riferito di un uomo arrivato in ambulanza con una ferita alla testa che diceva di chiamarsi Giuseppe e senza documenti”. Dalila e i suoi fratelli sono corsi subito al PTV e hanno trovato nonno Giuseppe. E qualche ora più tardi è arrivata anche la spiegazione: “Due persone, Marco e Cristina, mi hanno telefonata per dirmi che avevano visto il nonno in prossimità del raccordo, lo avevano soccorso e chiamato un’ambulanza ma solo dopo, dal vostro giornale, hanno capito che era scomparso e hanno voluto avvisarmi per tranquillizarci".

La famiglia: "Grazie a tutti"

Intorno alla scomparsa di Giuseppe una gara di solidarietà. L’anziano 89enne che ha trascorso la sua vita tra il Quarticciolo e Torre Angela dopo le visite di controllo è tornato a casa. La sua famiglia: “Ringraziamo tutti quelli che si sono impegnati e ci hanno dato il loro aiuto, grazie, grazie davvero a tutti di cuore".