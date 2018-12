Roma6Sport mette lo sport al centro del territorio

Lo sport al centro del territorio: questo l’obiettivo dell’incontro che ha visto la partecipazione delle realtà sportive del Municipio Roma VI delle Torri e dei rappresentanti Istituzionali. L’evento, organizzato da “Roma6Sport”, intitolato “Sport e periferia” si è svolto presso l’Università Tor Vergata nel pomeriggio di giovedì 20 dicembre.

Sport come formazione, educazione ma anche strumento aggregativo soprattutto per tenere i giovani lontano dalla strada: “Lo sport, come la cultura - ha commentato Alessandro Marco Gisonda, assessore alla cultura con deleghe allo sport - sono strumenti nelle mani dei ragazzi per intraprendere percorsi positivi, per far crescere lo spirito ed il valore della comunità in cui ci si relaziona sulla base di regole condivise, di linguaggi condivisi e di rispetto reciproco. Il valore di questa giornata è che, finalmente, alla fine di un lavoro di due anni, abbiamo messo tutti insieme, Municipio, associazioni sportive, scuole ed Università, per un patto di collaborazione che possa far crescere tutto il movimento sportivo e l’offerta sportiva nel nostro territorio”.

Inoltre Gisonda ha preannunciato, l’investimento di 2 milioni di euro nel prossimo triennio da parte di Roma Capitale per i lavori di rifacimento e manutenzione delle palestre delle scuole comunali della periferia in parte, oltre a fondi per la realizzazione di attrezzature sportive che saranno adibite a favorire l’attività sportiva all’aperto in alcune aree verdi municipali.

L’Università di Roma Tor Vergata è stata rappresentata dal Prof.re Michele Panzarino che ha evidenziato l’influenza e l’efficacia che l’Università può avere sul territorio. Recentemente è stato firmato un accordo di collaborazione tra Università e Municipio VI che permetterà la cooperazione tra le due istituzioni. Tra le intese firmate, alcune riguarderanno prettamente l’attività sportiva nelle palestre comunali affidate alle associazioni sportive. Studenti della facoltà di Scienze Motorie, potranno effettuare tirocini curriculari negli impianti degli istituti sul territorio, apportando le loro conoscenze accademiche e ricevendo indietro l’esperienza di chi da anni lavora sul campo. Questa collaborazione tra Università, Municipio VI e associazioni sportive è frutto di una rete che porterà valore al territorio.

A rappresentare gli istituti scolastici comunali nei quali sono presenti gli impianti sportivi, è stata la prof.ssa Maria Rosaria Autiero, dirigente scolastica del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Tor Bella Monaca. L’ospite più atteso è stato il Maestro di Judo Gianni Maddaloni di Scampia, che puntato l’attenzione sull’importanza di promuovere l’attività sportiva nelle periferie.