Torna la musica a Tor Bella Monaca: taglio del nastro per la sala prove all'ex fienile

Torna la musica a Tor Bella Monaca. E’ già fissata in calendario l’inaugurazione della sala prove presso l’ex Fienile di largo Ferruccio Mengaroni. Domenica 10 settembre, inoltre anche il taglio del nastro per la scuola di musica “che tanti ci hanno chiesto con entusiasmo” ha commentato Mario Cecchetti, tra i responsabili del progetto.

“Il fienile è sempre stato un laboratorio di musica”

L’ex fienile è stato restituito ai cittadini dopo anni di occupazione nel marzo di quest’anno. Da quel momento una serie di iniziative messe in campo da diverse associazioni e realtà territoriali, hanno ridato vita alla struttura che è tornata ad essere un punto di riferimento per il quartiere. “Prima dell’occupazione – ha spiegato Mario Cecchetti - qui si produceva musica e il nostro sogno è quello di far ritornare a vivere quei momenti”. Così nello specifico Cecchetti ha puntualizzato: “Sarà indicato un prezzo popolare alle band che vorranno usufruire della sala prove, inoltre, due giorni al mese metteremo a disposizione la sala chiedendo una semplice offerta”. E alla vigilia dell’inaugurazione sono già tante le idee in cantiere come ha anticipato Cecchetti: “Vorremmo riuscire ad acquistare anche l’impianto per la registrazione così da consentire un processo completo per la creazione della musica”. L’obiettivo del progetto è dunque: “Costruire jam, concerti, eventi e campagne musicali”.

Il programma dell'inaugurazione

L’appuntamento è fissato per la giornata di domenica 10 settembre a partire dalle ore 13.00 con una braciolata sul prato esterno del fienile. A seguire alle ore 15:30 torneo di biliardino con magnifico premio per i vincitori e poi ancora alle ore 16:30 jam acustica outdoor. Nel tardo pomeriggio, già dalle ore 18.00 la sessione dei concerti live con Argo (combat ska dalla periferia est di roma), Stereotypes (ska-2tone). In caso di pioggia l'evento si svolgerà all'interno.