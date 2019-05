San Vittorino: lavori all’ex ufficio anagrafico, diventerà una sala per matrimoni

Sono al nastro di partenza i lavori di manutenzione e ristrutturazione alla sede dell’ex ufficio anagrafico di San Vittorino, nella estrema periferia est della città, già luogo di storia e di cultura. “I lavori avranno inizio tra la fine di maggio e i primi giorni del mese di giugno” ha annunciato a Roma Today Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici del Municipio Roma VI.

All’ex ufficio anagrafico una sala per matrimoni, punto di informazione e locali per associazioni

All’interno del borgo di San Vittorino, conosciuto per la sua storia e per i suoi monumenti quali il castello e il santuario “Nostra signora di Fatima”, sarà allestita una sala dove poter celebrare matrimoni, un punto di informazioni turistico e alcune aree verranno messe a bando per destinarle ad associazioni del territorio. Tutto questo in parte dello spazio occupato dall’ormai ex ufficio anagrafico che ha chiuso battenti nell’estate del 2017 ed era fino a quel momento l’unica sede distaccata del Municipio. L’importo per i lavori si aggira intorno ai 180mila euro. “Siamo soddisfatti di questa decisione – ha concluso Agnini – perché abbiamo risposto alle esigenze dei cittadini e perché San Vittorino diventerà il volano del turismo in questa zona”.

L’ufficio anagrafico a Roma Est

Annunciato già da tempo ma non ancora realizzato, il nuovo ufficio anagrafico dovrebbe sorgere nei locali del centro commerciale Roma Est a Nuova Ponte di Nona. Una decisione che ha lasciato spazio alla “trasformazione” di San Vittorino, fino all’ultimo in bilico proprio per attendere la fattibilità del progetto nella struttura di via Collatina.