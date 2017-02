Segnali divelti e pericolosi tra le strade del Municipio VI

Indicano il senso di marcia, le direzioni per le strade dell’obbligo e l’accesso. O meglio, indicherebbero, se non fossero divelti o rotti. Siamo tra le strade dei quartieri Torre Angela e Tor Bella Monaca, nel Municipio Roma VI delle Torri, dove gran parte della segnaletica stradale verticale è fuori uso.

Nella mappa di quelle che sono le strade più colpite dal fenomeno, hanno sicuramente una posizione di rilievo due vie in particolare: via di Torrenova e via dell’Archeologia. Qui, i cartelli con il nome della strada, affissi su pali arrugginiti, sono spezzati, in altri punti delle strade, invece, quello che resta della segnaletica stradale sono solo i pali che non indicano quindi nessuna direzione ma costituiscono semplicemente un pericolo.

Sempre qui anche segnali a terra da tempo che non solo non stati ripristinati ma neppure rimossi dal marciapiedi. Come se tutto questo non bastasse, a completare la cartolina di degrado anche il posizionamento di alcuni segnali che come hanno ricordato alcuni residenti: "Sono inutili, perché sono rivolti verso mura e non visibili".

