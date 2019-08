Paura a Tor Bella Monaca: trova "serpente del grano" nel giardino di casa

Stava innafiando il giardino quando all'improvviso si è ritrovato tra i piedi un serpente esotico. Paura a Tor Monaca dove un cittadino ha richiesto l'intervento delle guardie zoofile EARTH. Si tratta, spiega l'associazione, di un "Panterophis guttatus, un "serpente del grano" americano molto in voga tra gli appassionati di rettili. Qualcuno ha pensato bene di abbandonarlo magari per andare in vacanza senza problemi e lui ha cercato refrigerio in casa di un cittadino di Tor Bella Monaca che stava innaffiando il giardino di casa".

"Il serpente si presentava molto magro e disidratato " spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH."Aveva inoltre diverse ferite sul corpo per cui abbiamo provveduto a chiamare un esperto veterinario". Le guardie EARTH , verificato che non risultavano denunce di smarrimento del rettile, lo hanno posto sotto sequestro e affidato al veterinario.