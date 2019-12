Tor Bella Monaca, sgomberato insediamento abusivo: rimosse 11 baracche

Blitz della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona tra via Aspertini e via di Tor Bella Monaca, in un insediamento abusivo composto da 11 baracche.

Nel corso delle operazioni sono state identificate tre persone, tutte di nazionalità straniera, che sono state denunciate per occupazione abusiva di area pubblica e per la violazione della normativa sui rifiuti, a causa della grande quantità di materiali, parti in plastica, legno, lamiere ritrovate intorno all'insediamento. Agli occupanti è stata offerta assistenza alloggiativa che è stata rifiutata.