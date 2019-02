Baraccopoli in VI municipio, il programma degli sgomberi a cinque stelle

L’ultimo insediamento informale sgomberato sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri era collocato in via di Torre Spaccata, nell’omonimo quartiere e dallo scorso 12 febbraio il terreno è stato restituito alla proprietà: un’operazione avvenuta a costo zero per il Municipio della periferia est della Capitale. Ma sul tavolo dell’assessore alla legalità del parlamentino di viale Cambellotti c’è un elenco con altri 12 insediamenti: “Li sgombereremo tutti” ha detto il delegato anche alla sicurezza Fulvio Romanelli.

Gli insediamenti informali alle Torri: da 25 a 12

“Quando ci siamo insediati abbiamo contato un numero di 25 insediamenti informali disseminati tra le strade dei vari quartieri – ha spiegato Romanelli – ne abbiamo sgomberati cinque, in molti altri insediamenti gli occupanti sono andati via in maniera autonoma, eliminando di fatto la baraccopoli”.

Terreno privato e pubblico: modalità differenti di sgombero

Gli insediamenti rimasti sono ubicati sia su terreni comunali che terreni privati e le modalità di sgombero adottate saranno diverse. “Nel caso di insediamenti su terreno privato, procederemo così come fatto per l’ultimo sgombero a Torre Spaccata, tutte le spese saranno a carico dei proprietari” ha spiegato Romanelli. Invece per i terreni di proprietà comunale: “Sarà il Comune a provvedere, non sono terreni che rientrano nel patrimonio del Municipio e per questi intendiamo avviare un'assegnazione immediata così che siano maggiormente controllati" ha concluso l’assessore alla legalità.

Due degli sgomberi previsti avverranno a Tor Bella Monaca nei prossimi giorni.