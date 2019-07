Tor Bella Monaca: nuovo sgombero in via Aspertini, demolite baracche

Un nuovo sgombero in via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca. Le ruspe sono entrate in azione nella giornata di venerdì all’interno di un terreno di proprietà comunale nelle adiacenze del liceo scientifico Amaldi. Nella stessa area, durante lo scorso mese di aprile era già stata sgomberata un'altra baraccopoli abitata da cittadini provenienti dal Senegal. In quella occasione l'assessore alla legalità Romanelli commentava: "Continueremo con lo sgombero delle baracche rimanenti abitate da cittadini romeni".

Nuovo sgombero in via Aspertini

Detto fatto. Nella mattina di venerdì gli uomini della polizia municipale del VI gruppo Torri sono giunti sul posto e con l’aiuto delle ruspe hanno sgomberato l’insediamento. All'arrivo dei mezzi meccanici sono stati trovati nell’area di via Amico Aspertini sette persone di nazionalità romena, tra cui quattro uomini e tre donne.

Romanelli: "Altri 4 sgomberi entro fine anno"

Continua il contrasto da parte del Municipio VI verso l’occupazione abusiva di spazi comunali: nel 2016 (anno di insediamento del Movimento cinque stelle in viale Cambellotti) erano 25 gli insediamenti presenti sul territorio di Roma Est. Ad oggi le baraccopoli informali da sgomberare secondo il delegato alla sicurezza della giunta Romanella restano 8. "Contiamo di procedere con altri quattro sgomberi entro la fine dell'anno - ha annunciato al nostro giornale Romanelli – Stiamo portando avanti un’azione di legalità e di questo siamo molto soddisfatti".

