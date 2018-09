"Sostieni i negozi del tuo quartiere", l'iniziativa per rilanciare l'economia alle Torri

“Compriamo dai negozi di quartiere”. È questo l’appello che arriva dal comitato Roma Est con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini che abitano i territori del Municipio Roma VI delle Torri a effettuare acquisti presso botteghe di prossimità: “Un supporto economico in un periodo di crisi particolarmente difficile” ha commentato Emanuele Licopodio, presidente del comitato Roma Est.

Nel 2016 l'appello dell'associazione commercianti di Torre Angela

Non sono state poche, soprattutto negli ultimi anni, le attività commerciali che si sono viste costrette ad abbassare la serranda per l’ultima volta in questo quadrante della città: Torre Angela ne è un esempio. Proprio dal quartiere Torre Angela, infatti, già nel 2016 era partita un’opera di sensibilizzazione da parte dell’associazione commercianti per scongiurare nuove chiusure. Tanti i commercianti che al nostro giornale avevano raccontato: “Concorrenza sleale e tasse eccessive, arrivare a fine mese è quasi impossibile”.

"E' dura per i piccoli commercianti"

Oltre la concorrenza sleale anche quella proposta dai centri commerciali rappresenta un ostacolo per i commercianti di periferia: “E’ dura per i piccoli commercianti andare avanti per questo abbiamo deciso di avviare questa iniziativa – ha commentato Licopodio - Rispetto alle grosse catene, i piccoli negozi fanno leva sulla qualità e nel modo in cui seguono con cura ogni cliente durante gli acquisti”. E così da qualche giorno in molte delle attività commerciali del quadrante Est campeggiano volantini e locandine con la scritta “Sostieni le torri”, “Sostieni i negozi del tuo quartiere”. I quartieri interessati dall'iniziativa sono, per ora, Borghesiana, Tor Bella Monaca e Torre Angela.