Spaccio Capitale, speciale su Tor Bella Monaca in onda su NOVE

Ventinove uomini e tre donne controllano un territorio ampio oltre 100 km quadrati, con più di 250mila abitanti: sono i carabinieri della Stazione dell'Arma di Tor Bella Monaca vero e proprio avamposto dello Stato di Diritto, ultimo baluardo della legalità. In questa Caserma vive e lavora un gruppo di giovani rappresentanti della legge, che opera ogni giorno al controllo della piazza di spaccio più grande d’Italia.

Nell’approfondimento targato NOVE RACCONTA, le telecamere di “Spaccio Capitale”, lo speciale prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, in onda in prima tv assoluta alle 21:25 sul NOVE, registreranno le mille storie che costruiscono il vissuto quotidiano di quello che viene ormai definito il “Bronx italiano”.

Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est romana, è infatti un vero e proprio mercato della droga aperto 24 ore su 24. Eroina, ecstasy, marijuana e cocaina hanno prezzi competitivi grazie ai traffici della camorra napoletana e calabrese. Un business redditizio in mano ad una decina di clan. Un giro d’affari di oltre 120 milioni di euro l’anno. Qui, nell’arco di una settimana, le telecamere seguiranno l’operato delle forze dell’ordine attraverso il controllo del territorio, l'arresto dei pusher, le perquisizioni ai domiciliari, gli appostamenti nelle piazze di spaccio, il recupero di armi incavate nella tromba degli ascensori.

Nel corso della settimana, oltre alla quotidianità della vita in caserma e del lavoro nelle strade, i telespettatori potranno vivere con un punto di vista esclusivo e inedito la preparazione di un maxi intervento, l’operazione Ferro Di Cavallo: un’attività congiunta tra la Caserma di Tor Bella Monaca e il comando Territoriale, sessanta carabinieri impiegati in una serie di perquisizioni ad appartamenti all'interno dei palazzi luogo del più grande spaccio di droga d’Italia.

Lo speciale è dedicato alla memoria del Maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro. “SPACCIO CAPITALE” (70’) è una produzione originale Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Il documentario sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.