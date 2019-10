Spaccio a Tor Bella Monaca, eroina e cocaina vendute ai giovani

Nuova serie di controlli dei carabinieri a Tor Bella Monaca. In via San Biagio Platani, due romani, un 46enne con precedenti e una 47enne, sono stati sorpresi a spacciare dosi di cocaina ad un giovane e sono stati bloccati. L'acquirente è stato identificato e segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore, la droga è stata sequestrata assieme ad oltre 300 euro in contanti.

In una nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato un colombiano di 20 anni, nullafacente e con precedenti, bloccato mentre spacciava della sostanze stupefacente ad un giovane assuntore che è stato poi identificato e segnalato.

A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di eroina e 80 euro in contanti ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Altre quattro persone, tre cittadini romani e uno del Marocco, sono finiti in manette in esecuzione di ordinanze di custodie cautelari in carcere, poiché, già sottoposti agli arresti domiciliari, hanno ripetutamente violato la misura, così come accertato dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, a seguito di numerosi controlli. Due arrestati sono finiti in carcere a Rebibbia e altri due a Regina Coeli.