Da Tor Bella a Fagaras per inaugurare il primo sportello antiviolenza in Romania

Da Tor Bella Monaca a Fagaras, in Romania. Un 8 marzo particolare quello che il centro antiviolenza Marie Anne Erize si appresta a vivere. Proprio qui, in un ospedale della città romena, Stefania Catallo, presidente del centro, insieme a Erick Cocchetti, medico italiano e direttore sanitario dell'ospedale, inaugura uno sportello antiviolenza.

"Ho accettato con grande piacere l'invito di Erik Cocchetti e spero che l'esperienza acquisita in questi anni di lavoro a Tor Bella Monaca possa aiutare le donne che si rivolgeranno allo sportello antiviolenza che questo sensibile medico italiano ha deciso di aprire nel suo ospedale", ha commentato Catallo. A quetso ha poi aggiunto: "Lontano dalle polemiche e dalle passerelle che investiranno Roma e l'Italia in un giorno importante per le donne, che non dovrebbe essere strumento partitico ma esempio di politica femminile, porterò il mio contributo e quello di chi crede in noi e nel nostro lavoro."

E sull'mminente inaugurazione anche un contributo del direttore sanitario dell'ospedale che ha voluto al suo fianco proprio il centro antiviolenza di Tor Bella Monaca: "Finora, qui in Romania non esistevano sportelli di ascolto antiviolenza - ha dichiarato - speriamo che questa inaugurazione possa essere l'inizio di un nuovo corso".