Grotte Celoni ha la sua squadra di calcio nel girone eccellenza

A partire da settembre anche il quartiere Grotte Celoni avrà una sua squadra di calcio che giocherà nel girone “eccellenza”. Dopo la preparazione atletica i giovani sportivi saranno pronti a calcare l’erbetta del campo di Tor Bella Monaca. A raccontare questa nuova esperienza è Valter Mastrangeli, consigliere della Lista Marchini al Municipio Roma VI.

Oltre lo sport anche una finalità sociale

“I ragazzi che indosseranno la maglietta M.Grotte Celoni sono i calciatori della squadra Montecelio-Guidonia che verranno ad allenarsi al campo Panichelli di via Baldrighi-Villabate e qui disputeranno in casa le loro partite”, ha spiegato Mastrangeli. Nei giorni scorsi anche la presentazione della maglia in un locale di Grotte Celoni alla presenza del parroco Don Peppone. Orgoglio di questa importante novità, Mastrangeli ha sottolineato: “Il nome del quartiere scritto sulle magliette contribuirà a veicolare e a far conoscere il nostro Grotte Celoni anche presso i più importanti paesi del Lazio”. Per Mastrangeli questo ha un fine anche sociale: “E’ un’occasione per avvicinare i giovani allo sport e allontanarli dalla strada”. Infine l’invito: “ Venite a fare il tifo per il Grotte Celoni la domenica, daremo spettacolo”.