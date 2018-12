Furto della Madonnina del Villaggio Breda: residenti fanno colletta e mettono una nuova statua al suo posto

Non potevano accettare l’idea che un luogo simbolo del quartiere venisse dimenticato a seguito di atti vandalici e così, dando prova di un senso di comunità forte e tangibile, si sono organizzati e sono corsi ai ripari.

Siamo a Villaggio Breda, un piccolo quartiere del Municipio Roma VI delle Torri dove, nelle scorse settimane, una serie di furti hanno messo in ginocchio i residenti. Tra questi anche l’asportazione della statua della madonna collocata in via Ambrogio Necchi. Un furto che ha indignato i residenti perché la statua, oltre che portatrice di un valore religioso da anni rappresentava anche il “luogo per eccellenza” delle strade di Villaggio Breda, insomma tutti qui erano affezionati all’immagine sacra.

“Abbiamo avviato una colletta alla quale hanno partecipato i cittadini – ha spiegato Virgilio Consoli, presidente del comitato di quartiere – e abbiamo ricomprato la statua”. Da qualche giorno, la madonna è tornata al suo posto. “Il 17 dicembre, il parroco della nostra comunità ha effettuato la benedizione e finalmente il nostro simbolo è stato ripristinato” ha continuato Consoli. Con una piccola differenza: la statua è stata collocata all’interno di una teca, sempre al solito posto: “Abbiamo preso qualche precauzione in più – ha concluso Consoli – per evitare nuovi furti”.