Crolla un muro e la strada resta chiusa: da sei mesi cittadini prigionieri nel quartiere

La strada è chiusa dal mese di luglio dello scorso anno, ad oggi l’interruzione di via di Grotte Celoni continua a rappresentare per i residenti del quartiere un vero e proprio disagio. Siamo a Torre Gaia, nel Municipio Roma VI delle Torri e più in particolare in una zona del quartiere che prende il nome di Gaia Domus.

Il muro è crollato ad agosto ma la strada è ancora chiusa

A raccontare il disagio dei residenti è Maurizio Russo, presidente del consorzio Gaia Domus: “La strada è stata chiusa dalla polizia Municipale in seguito alle segnalazioni di associazioni e cittadini”. Il tratto in questione è quello compreso tra le vie Tosi e Calzoni perché proprio a questa altezza il muro perimetrale del consorzio Torre Gaia era pericolante. E il temuto crollo poi nei fatti è avvenuto qualche giorno più tardi, nel mese di agosto “fortunatamente senza causa danni a persone e cose” ha puntualizzato Russo.

Nonostante siano trascorsi circa sei mesi, via di Grotte Celoni è ancora chiusa al transito causando problematiche di non poco conto ai residenti: “E’ l’unica strada per raggiungere via Casilina – ha sottolineato Russo – e gli abitanti del quartiere sono costretti ad allungare di molto la propria percorrenza intasando ancora di più il traffico – che ha poi fatto riferimento “all’interruzione di pubblico servizio secondo l’articolo 30 del codice della strada”.

Tanti i disagi per i residenti

ha concluso: “Come Consorzio Gaia Domus abbiamo inviato lo scorso 1 dicembre segnalazione al Presidente del Municipio Romanella, agli uffici competenti e alla polizia urbana, da allora nessuna risposta e nessuna soluzione del problema che provoca da tempo disagio ai cittadini dei quartieri limitrofi. Il Consorzio Gaia Domus, a tutela dei suoi abitanti, non esclude di intraprendere nuove e più incisive iniziative”.

Gallery