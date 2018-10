Il VI municipio e lo schiaffo dal "governo del cambiamento": via i fondi per riqualificare tre parchi

Niente fondi per effettuare la riqualificazione di tre dei parchi presenti sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Dovranno dire “addio” alla manutenzione e alla messa in sicurezza i parchi di Collina della Pace a Finocchio, dell’Acqua e del Vino (Prato Fiorito) e il parco “Alessandro Conti” a Torre Angela.

Il motivo? “Il taglio dei fondi da parte del Governo alle periferie nell’ambito di un progetto governativo che risale al 2016” come ha spiegato Fabrizio Compagnone, capogruppo PD del Municipio Roma VI delle Torri. Dell’abbandono e del degrado in cui versano molti dei parchi del Municipio, anche non menzionati nel progetto del Governo, abbiamo raccontato spesso. Uno di questi è proprio il parco Conti, di cui le denunce relative all’incuria e all’abbandono risalgono già al 2015.

“I cittadini del VI Municipio meritano di più del silenzio assordante dei rappresentanti a cinque stelle” ha tuonato Compagnone. Ha poi aggiunto: “Nessuna presa di posizione chiara e pubblica da parte del governo a 5 Stelle del Municipio VI, nessuna rivendicazione dei bisogni reali dei cittadini per lo stanziamento definitivo dei tre progetti richiesti”.