Tiziana Ronzio premiata al Quirinale: Mattarella la nomina Cavaliere per l'impegno a Tor Bella Monaca

C'è anche Tiziana Ronzio tra gli otto romani premiati al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. Per lei l'onorefince come ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per l’impegno e lo spirito di iniziativa con cui si dedica alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma".

"Quando sono stata contattata, prima su Facebook e poi al telefono, ho pensato subito ad uno scherzo per quanto impossibile mi sembrasse. Sono ancora molto incredula ed emozionata - ha raccontato a Roma Today Tiziana Ronzio - Soprattutto perché non credo di aver fatto niente di eccezionale, faccio quello che ritengo giusto". Una riconoscenza che segna un traguardo ma anche una maggiore determinazione: "Continueremo a lavorare come stiamo facendo, tra i prossimi obiettivi abbiamo la creazione di un centro anziani - ha concluso - Questo premio va a tutti noi, si è vero, io ci metto la faccia, ma chi sta dietro lavora anche di più. Con Anna, Antonietta, Andrea, Riccardo e tutti gli altri, siamo una grande squadra".

Operatrice sanitaria, abita nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, in una delle torri dell’Ater di 15 piani di Viale Santa Rita da Cascia, per anni uno spazio utilizzato dagli spacciatori. Nel 2015 ha fondato l’Associazione “Tor più Bella” con cui ha realizzato iniziative per riqualificare, dal punto di vista strutturale ma anche sociale, la torre - attraverso piccoli interventi di manutenzione, lavori di giardinaggio, realizzazione di murales nell’androne - e rendere più vivibile e sicuro il quartiere. Racconta Tiziana: “Nel nostro palazzo ci siamo riuniti per rendere più vivibile prima di tutto il nostro stabile”.

Grazie all’aiuto del quartiere sono state avviate attività a favore degli anziani e di recupero dell’ambiente circostante come la bonifica di viale dell’Archeologia. Tra le iniziative ludico-culturali ci sono il “Tè del giovedì”, in un locale all’interno della torre, appuntamento immancabile soprattutto per gli anziani che possono uscire di casa e trovare compagnia, e il “Festival della Musica”. Per questa sua attività Tiziana Ronzio è stata più volte minacciata e aggredita.

Nel marzo 2017 l’Associazione ha ricevuto la visita della Presidente della Camera Boldrini. Il 6 maggio 2019 il giornalista Salvo Sottile ha dedicato una puntata del programma di Raitre “Prima dell’alba” all’Associazione Tor Più Bella.