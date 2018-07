Tor Bella Monaca: stesso posto, stessi topi. Due anni dopo il blitz di Raggi nulla è cambiato

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Due anni fa, a pochi giorni dall'insediamento in Campidoglio, l'allora neoeletta sindaca di Roma Virginia Raggi, raggiungeva il quartiere Tor Bella Monaca. La prima visita ufficiale della sindaca in periferia per annunciare riqualificazione e bonifica. Poche ore prima, infatti, era stato diffuso un video girato da un bambino del quartiere che immortalava la conta dei topi nei pressi dei cassonetti dell'immondizia a largo Mengaroni: una delle tante aree del quartiere che necessità un ripristino del decoro. A due anni di distanza a largo Mengaroni non è cambiato nulla, anzi. Nelle ultime ore sembra che l'orologio abbia portato indietro il tempo: un nuovo video, ancora topi che “banchettano” con i sacchetti di rifiuti rimasti a terra e sfuggiti all’opera di rimozione della spazzatura dei giorni scorsi.

Due anni fa, grandi pulizie

L'area, a ridosso della pista ciclabile del quartiere Tor Bella Monaca, in quegli stessi giorni "caldi" di luglio era stato oggetto di interventi di pulizia e bonifica da parte di un gruppo di ragazzi di Pamplona giunti nel quartiere attraverso un progetto di scambio culturale con il centro sociale di largo Mengaroni. Dopo alcune vicende legate alla paternità delle pulizie, Raggi dichiarava: “Così stiamo cambiando le cose, restituendo la città ai romani”. La pulizia di quei giorni divenne un caso cittadino: chi ha pulito cosa? Emerse che i ragazzi di Pamplona avevano ripulito largo Mengaroni e che su mandato della sindaca era stata ripulita la pista ciclabile. Dopo due anni, però, è tutto come prima.

"Chiediamo una bonifica immediata dell'area"

A immortalare il “pranzo” dei roditori un residente del quartiere attraverso un video che ha poi fatto il giro del web. Nelle sequenze si notano i ratti camminare nelle pozzanghere a seguito delle recenti piogge e addentare le buste. “Chiediamo una bonifica immediata dell’area – ha commentato Emanuele Licopodio, presidente del comitato Roma Est – nonostante la spazzatura sia stata rimossa i topi continuano a girare indisturbati anche in altre zone più “interne” del quartiere come largo Brandizzi”. Infine ha concluso: “Anche questa è una questione di legalità, non è possibile che le istituzioni ci lascino vivere così, in questo stato totale di abbandono”.