Tor Bella Monaca, perdite d'acqua in via Buonori: "Le segnaliamo da giorni"

Un tombino da cui fuoriesce un flusso costante d’acqua. A sentire i residenti, la perdita si protrae da alcuni giorni. Succede in via Michele Buonori, a Tor Bella Monaca. Nella strada, già in passato, si erano segnalati analoghi problemi.

Una strada sfortunata

Ad inizio del 2015, grazie ad un video inviato a Romatoday da un lettore, era stato possibile denunciare le condizioni in cui versava via Michele Buonori. Il protrarsi del disagio aveva causato l’ erosione del manto stradale, su cui si erano venuti a creare dei veri e propri crateri. Le auto, per circolare nella via, erano state costrette per mesi a cimentarsi in un percorso ad ostacoli. Il problema, a distanza di due anni e mezzo, è tornato a presentarsi.

Il nuovo guasto in via Buonori

“Questa volta la perdita si verifica all’altezza del civico 6” per l’esattezza davanti uno dei portoni d’ingresso d'una palazzina di 14 piani. “Qui ci abitano 60 famiglie – spiega una residente – e quel cancello viene utilizzato da quanti vogliono raggiungere i garage oppure il centro commerciale 'Le torri' che proprio lì è presente”. Il timore è che la situazione possa protrarsi a lungo. “Sono stati avvisati sia i Vigili del Fuoco che i Vigili del Sesto Municipio. Questa situazione va avanti da tre giorni ma ad oggi non sono intervenuti per ripararlo– viene segnalato nel video, che si conclude con una riflessione – in questi giorni di siccità, chiudono le fontanelle ma lasciano questa perdita”. Lo spreco è evidente.

