Torre Angela: contatori elettrici scoperti, il comitato prepara “l’album” fotografico per il Municipio

Una specie di task force quella che si è creata a Torre Angela per scattare foto ai contatori elettrici scoperti. L’obiettivo? Inviarle all’assessorato ai lavori pubblici della giunta Romanella per chiederne immediatamente il ripristino.

Contatori elettrici scoperti tra le strade di Torre Angela

Da qualche giorno, i membri del comitato di quartiere sono in giro per le strade di Torre Angela per fotografare le colonnine dell’elettricità che non hanno adeguata copertura e che sono posizionate in luoghi pubblici, appunto, soprattutto nelle adiacenze frequentate dai bambini e dai ragazzi. E così che i residenti stanno passando al setaccio non solo le vie principali ma anche quelle limitrofe: da via di Torrenova fino a via Atlantide.

Dal comitato: "Siamo preoccupati per l'incolumità dei bambini"

“Siamo preoccupati per l’incolumità dei nostri cittadini più piccoli – ha detto Giuseppe Ferone del comitato di quartiere – E chiediamo che tutti i contatori vengano messi in sicurezza, abbiamo già manifestato il disagio all’assessore Nicastro (lavori pubblici ndr) e su sua indicazione stiamo provvedendo a scattare le foto per poi inviarla anche al Dipartimento”.

Insomma quando non c’è un sopralluogo e Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto.